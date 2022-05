Che schianto a Monte-Carlo! Spaventoso incidente durante le prove di Formula 2 | VIDEO

E’ finalmente iniziato lo spettacolo del Gp di Monte-Carlo. A Monaco si sono disputate le prime sessioni di prove libere di tutte le categorie e non è mancato un po’ di spavento. Prima che scendessero in pista, infatti, i piloti della Formula 1, è stato il turno dei piloti della Formula 2. Durante la sessione di prove si è registrato uno spaventoso incidente.

Jake Hughes, dopo aver tagliato malamente la curva ed essere finito sul cordolo a tutta velocità, si è schiantato contro le barriere per ben due volte. La vettura è andata distrutta, ma fortunatamente il 28enne britannico non ha riportato conseguenze, rassicurando tutti già nel team radio e uscendo dall’abitacolo illeso.

A hefty hit for Jake Hughes after contact with the barrier and kerb 😩

Thankfully the @VARmotorsport driver was all OK 👍#MonacoGP #F2 pic.twitter.com/II7Qs1seVa

