Charles Leclerc ruba la scena a Verstappen e Hamilton: è lui il protagonista della copertina di F1 22

SportFair

Charles Leclerc ride sotto i baffi per la decisione di EA Sports di renderlo protagonista della copertina del nuovo videogioco F1 22. Il monegasco compare al centro dell’immagine affiancato dai britannici Russell e Norris e ha rubato la scena ai due contendenti al titolo della scorsa stagione.

Hamilton e Verstappen sono stati accantonati dunque, ma solo perchè la loro immagine è servita per la copertina della Champions Edition del videogame.

Leclerc domina la classifica piloti, ed è stato scelto per la copertina della versione normale del gioco, ma non ha ancora nessun titolo iridato in bacheca a differenza di Verstappen e Hamilton, che hanno vinto rispettivamente uno e 7 Mondiali e che per questo motivo sono i protagonisti della edizione Champions del videogame.

Al fianco dell’olandese della Red Bull e del britannico della Mercedes, in copertina, ci sono Alonso e Vettel rispettivamente due e quattro volte campioni del mondo.