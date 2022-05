Champions League, il nuovo format dal 2024/25: il numero delle squadre, il girone unico e l’accesso alla competizione

SportFair

E’ altissima l’attesa in vista della finale di Champions League, di fronte Liverpool e Real Madrid in una partita che preannuncia grande spettacolo. Iniziano a trapelare le prime indiscrezioni anche in vista del futuro, in particolar modo è previsto un cambio di format dal 2024. L’Uefa ha deciso per un passo indietro con la riduzione del numero minimo di partite di ogni club, da 10 a 8 in modo da non togliere troppo spazio ai campionati.

Il format passerà da 32 a 36 squadre, unite in un unico girone ma le partite minime per ogni squadra passeranno da 6 a 8: le prime 8 si qualificheranno agli ottavi, basterà chiudere entro la 24ª posizione per entrare nei playoff a 16.

Previste novità anche sul fronte qualificazione. Solo due dei quattro posti in più saranno garantiti in base al Ranking Uefa dell’ultima stagione. I due posti andranno ai due paesi con il coefficiente più alto, al momento Inghilterra e Olanda, gli altri due al quinto paese del Ranking Uefa.