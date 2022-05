Caos in Serie A, due gare potrebbero rigiocarsi: “macroscopici errori tecnici”, la richiesta del Codacons

SportFair

La Serie A è entrata nella fase decisiva, sono in arrivo nuove indicazioni dalla giornata di campionato. In particolar modo è sempre più emozionante la corsa scudetto con Inter e Milan in lotta per il primo posto, mentre la zona Champions League è stata già definita. Avvincente anche la corsa Europa e Conference League e quella salvezza, con la Salernitana in grande spolvero.

La classifica non è ancora delineata, ma potrebbero verificarsi nuovi scossoni. Il Codacons ha presentato un ricorso al Tribunale di Roma con la richiesta alla Figc di ripetere le partite di Serie A Milan-Spezia e Spezia-Lazio caratterizzate, secondo l’associazione dei consumatori, da errori tecnici: “entrambe le partite sono state decise da due macroscopici errori tecnici del direttore di gara, degli assistenti e, nel caso di Spezia-Lazio, anche della sala VAR. Se la Federcalcio non dispone la ripetizione immediata delle partite viziate potrebbe venire meno la regolarità dello svolgimento dell’intero campionato di Serie A, con delle squadre che hanno acquisito degli irregolari vantaggi nei confronti di altre squadre ingiustamente danneggiate. Una situazione che arreca inoltre danno sia ai tifosi, i quali hanno assistito ad uno spettacolo sportivo palesemente viziato, sia agli scommettitori, in virtu’ dei risultati delle partite sul campo, falsati dai clamorosi errori arbitrali”.