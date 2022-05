Canelo Alvarez costretto ad arrendersi: Bilov vince e si conferma campione dei pesi massimi leggeri WBA

SportFair

Canelo Alvarez non ce l’ha fatta: il lottatore messicano ha ceduto al suo avversario Bilov. Fin dall’inizio il russo ha messo in difficoltà il suo avversario che non è riuscito a raggiungere a sferrare i suoi pugni potenti. Bilov ha inziato con un jab che ha messo le cose in chiaro sin dal primo momento.

La frustrazione di Canelo è cresciuta durante l’incontro, quando Bilov ha sorpreso il messicano con una rapida risposta. A decidere il match alla fine sono stati i giudici: tutti e tre hanno segnato l’incontro sul 115-113 a favore del russo, che prima della sfida di oggi era dato per sfavorito. Bilov resta quindi campione dei massimi leggeri.

Canelo, visibilmente sconvolto, ha accettato la sconfitta, per poi chiedere la rivincita: “niente scuse oggi. Ho perso, lui ha vinto. È davvero un bravo combattente. Ho sentito il suo potere, ho sentito che era una bella battaglia. Niente scuse, questo accade nello sport della boxe. Certo, chiederò la rivincita. Non finisce così“.