Rimonta pazzesca! Camila Giorgi ribalta il risultato e vola agli ottavi del Roland Garros: Sabalenka out

Non era mai successo prima: Camila Giorgi, per la prima volta in carriera, raggiunge gli ottavi di finale del Roland Garros. Un match per nulla facile, quello che ha dovuto disputare oggi la tennista azzurra, numero 30 al mondo, che oggi ha sfidato Sabalenka. Camila Giorgi, dopo un imprevisto legato al suo abbigliamento, non è riuscita a giocare un primo set al meglio delle sue possibilità, cedendo alla rivale bielorussa, 7ª nel ranking WTA, ma successivamente è riuscita a reagire e ribaltare il match.

Camila Giorgi, infatti, al secondo set è scesa in campo aggressiva e concentrata e, approfittando anche degli errori dell’avversaria, ha conquistato un punto dietro l’altro, concedendo veramente poco a Sabalenka. Al terzo set la storia è rimasta la stessa: la bielorussa ha continuato a commettere errori e a non essere lucida, mentre Giorgi ha mantenuto alta la concentrazione, conquistando così la vittoria.

Il match è terminato dopo un’ora e 44 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 6-1, 6-0: Giorgi vola quindi agli ottavi di finale, dove sfiderà Kasatkina. Si tratta della quarta volta agli ottavi in uno Slam per la Giorgi, il cui miglior risultato sono i quarti di finale a Wimbledon nel 2018.

“E’ magico per me giocare a Parigi, è la mia città preferita, quindi sono molto felice. ho giocato molto bene ho fatto il mio tennis sono riuscita ad essere aggressiva, funzionava tutto quanto. E’ uno stadio fantastico, ringrazio il pubblico. Spero di restare qui il più al ungo possibile“, ha commentato a fine partita l’azzurra.