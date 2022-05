Lo sponsor è troppo grande, Camila Giorgi deve cambiarsi: “non ho altri vestiti”, imprevisto per l’azzurra al Roland Garros

SportFair

Dopo Jannik Sinner, che ha staccato il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros, è arrivato il momento di assistere ad una partita di una sua connazionale: è in campo, infatti, a Parigi, Camila Giorgi. L’azzurra, numero 30 al mondo, sta sfidando Sabalenka nel match valido per i 16esimi di finale.

Giorgi ha dovuto fare i conti, però, con un imprevisto: il giudice di sedia ha infatti chiamato un supervisor perchè il logo dello sponsor, De Longhi, sulla divisa dell’azzurra, sarebbe troppo grande. Giorgi, che indossa un completino del suo marchio, Giomila, sfoggia il logo all’altezza del cuore e le dimensioni sarebbero troppo grandi. Il logo, di questa grandezza, non avrebbe creato problemi se fosse stato posto sulla manica. A Giorgi è stato chiesto di cambiarsi ma l’azzurra è sprovvista di cambi senza logo: “non ho altri vestiti“, ha spiegato.

All’azzurra è stato concesso, quindi, di giocare il resto della partita e, in caso di vittoria, dovrà provvedere a modificare la sua divisa e dovrà parlarne con chi di dovere.