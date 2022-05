Camila Giorgi si è ritirata, colpo di scena a Roma: vince Tomjanovic

SportFair

Sorpresa in campo femminile al torneo di tennis a Roma. Camila Giorgi ha deciso di ritirarsi dopo la sospensione per pioggia della partita contro Ajla Tomjanovic.

Avvio difficilissimo della tennista italiana che si trova in svantaggio 0-4, l’australiana chiude con il punteggio di 3-6. Giorgi accusa un leggero problema al polpaccio. Tomljanovic scappa anche nel secondo set e si porta sul 2-4. Sul punteggio di 40-40 la gara è stata sospesa a causa della pioggia.

Poi arriva la decisione ufficiale: non ce la fa Camila Giorgi che, durante l’interruzione per il temporale, ha comunicato il ritiro per infortunio.