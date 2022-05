SportFair

Questa volta a Camila Giorgi non è riuscita la rimonta. La tennista azzurra, che ai 16esimi del Roland Garros era riuscita a ribaltare il risultato nella sfida contro Sabalenka, non è riuscita a fare lo stesso oggi contro Kasatkina.

Giorgi esce quindi di scena nello Slam francese, in corso sui campi in terra rossa di Parigi cedendo alla russa, numero 20 al mondo, in due set, agli ottavi di finale: il match è terminato con un doppio 6-2 dopo un’ora e 22 minuti di gioco.