Finale di Champions League: Camila Cabello si esibirà alla cerimonia di apertura di Liverpool-Real Madrid

Camila Cabello, cantautrice nominata ai GRAMMY Award, multi-platino e in vetta alle classifiche, si esibirà dal vivo alla cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League presentata da Pepsi.

Conosciuta per successi come “Bam Bam”, “Señorita” e “Havana”, l’artista cubana-americana salirà sul palco pochi minuti prima del calcio d’inizio allo Stade de France di Saint-Denis, appena a nord di Parigi, Sabato 28 maggio.

Parlando dell’opportunità, Cabello ha dichiarato: “sono così entusiasta di salire sul palco della finale di UEFA Champions League questo mese! Ho intenzione di organizzare uno spettacolo davvero speciale, unendo lo spirito della mia eredità latina e un sentimento di stare insieme per gli appassionati di sport e musica di tutto il mondo – non vedo l’ora!”

Giunta alla sua sesta edizione, la cerimonia di apertura della finale di UEFA Champions League presentata da Pepsi unisce i mondi della musica, dell’intrattenimento e dello sport per offrire una performance di livello mondiale ad alta energia. La cerimonia di apertura del 2022 sarà una straordinaria esibizione di costumi, ballerini e musicisti, coreografati per offrire uno spettacolo ad alta energia ai fan allo stadio e a casa.

“Siamo entusiasti di collaborare con i nostri partner di lunga data alla Pepsi per l’ennesima esibizione molto divertente della cerimonia di apertura alla finale di UEFA Champions League 2022″, ha affermato Guy-Laurent Epstein, direttore marketing UEFA. “Questi eventi forniscono sempre la croce definitiva -l’impollinazione di sport e musica che sappiamo che i fan amano guardare – e Pepsi è il partner perfetto per aiutarci a farlo. Sappiamo che Camila Cabello è una delle artiste più famose al mondo e ci aiuterà a sfruttare l’entusiasmo dei nostri fan per lo spettacolo della cerimonia di apertura con uno spettacolo che i fan del calcio non dimenticheranno mai“.

La finale di quest’anno andrà in onda in oltre 200 paesi e territori in tutto il mondo. Camila Cabello scenderà in campo poco più di dieci minuti prima dell’inizio della partita più importante del calcio europeo per club di questa stagione.

Il vicepresidente marketing globale di Pepsi, Eric Melis, ha dichiarato: “Pepsi collabora con la UEFA per costruire la piattaforma della cerimonia di apertura dal 2016 e siamo lieti di tornare agli spettacoli dal vivo negli stadi e di portare Camila Cabello sul palco quest’anno. Pepsi ha una lungo e ricco patrimonio di intrattenimento e lo spettacolo di quest’anno non deluderà perché portiamo elementi dello spirito latino di Camila in uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno“.