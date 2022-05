Cagliari-Inter 1-3, le pagelle di SportFair: Lautaro rovina la festa al Milan, la corsa scudetto è ancora aperta

SportFair

L’Inter è ancora in vita e rimanda la festa scudetto del Milan. Colpo grosso della squadra di Simone Inzaghi che ha avuto la meglio del Cagliari, i rossoblu sono praticamente con un piede e mezzo in Serie B. I nerazzurri hanno messo le cose in chiaro già dai primi minuti e si sono confermati superiori già dalle prime battute. La compagine di Agostini ha reagito solo nel secondo tempo, senza riuscire a conquistare un risultato positivo. Il Cagliari si schiera con Pavoletti e Joao Pedro, il tecnico Inzaghi risponde con Martinez e Dzeko. I ritmi sono alti già nel primo tempo. La prima occasione è per Lykogiannis, poi un gol annullato a Skriniar per un tocco di mano. I padroni di casa rispondono con Marin. Al 26′ la partita si sblocca con Darmian, bravo a sfruttare un cross di Perisic. L’Inter in controllo, palo di Lautaro. Al 51′ è proprio il Toro a siglare il raddoppio. Il Cagliari rientra in gara con un tiro da lontano di Lykogiannis deviato di testa da Skriniar. Il forcing finale del Cagliari non porta frutti. Finisce 1-3, tris ancora di Lautaro. L’Inter ancora in lotta per lo scudetto, il Cagliari quasi in Serie B.

Cagliari-Inter, le pagelle di SportFair

Cagliari (4-3-1-2):

Cragno voto 7: non è responsabile in occasione dei gol, salva la sua porta con ottimi interventi.

Bellanova voto 5.5: in difficoltà contro gli attaccanti dell’Inter, non sempre riesce a chiudere in anticipo.

Ceppitelli voto 6.5: prestazione positiva, ma non è di certo una consolazione considerando il risultato.

Altare voto 5.5: non riesce a contenere Lautaro Martinez.

Lykogiannis voto 6.5: è uno dei pochi a crederci, riapre la partita con un tiro da lontano.

Marin voto 6.5: protagonista dell’assist per il gol di Lykogiannis.

Grassi voto 5.5: sbaglia qualche passaggio e non riesce a cambiare passo con gli inserimenti.

Dalbert voto 5.5: spinta ma con poca qualità.

Rog voto 6: buona prestazione in fase di rottura, da migliorare la qualità.

Pavoletti voto 5: non la vede praticamente mai.

Joao Pedro voto 5.5: finale di stagione deludente per un calciatore di grandissima qualità.

A disposizione: Aresti, Carboni s.v., Lovato, Walukiewicz, Zappa, Baselli s.v., Deiola, Nandez 6, Strootman, Keita Baldé 6, Luvumbo, Pereiro s.v..

Inter (3-5-2):

Handanovic voto 6.5: non può nulla sul tiro da lontano di Lykogiannis.

Skriniar voto 5.5: è sua la deviazione di testa sul gol di Lykogiannis.

De Vrij voto 6: guida la difesa dei nerazzurri con grande esperienza.

Bastoni voto 6: ha giocato con grande lucidità, ormai è una sicurezza.

Darmian voto 7: sblocca il risultato, è sempre un calciatore prezioso sulla fascia.

Barella voto 6.5: partita dell’ex, è un po’ nervoso. Assist per il gol di Lautaro Martinez.

Brozovic voto 6: tanti palloni passano dal suo piede e li gestisce bene.

Calhanoglu voto 6.5: alza la qualità della squadra, i suoi palloni in area sono sempre pericolosi.

Perisic voto 6.5: conferma il momento entusiasmante con l’assist per Darmian.

Lautaro Martinez voto 8: tiene in vita le speranze scudetto dell’Inter, molto abile in occasione del gol del raddoppio. Poi la doppietta personale.

Dzeko voto 5.5: si fa vedere troppo poco e viene sostituito.

A disposizione: Cordaz, Radu, D’Ambrosio 6, Dimarco, Dumfries 6, Ranocchia, Gagliardini 6.5, Gosens, Vidal, Caicedo, Correa 6, Sanchez s.v..