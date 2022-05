Scivolone di Bagnaia nelle Fp3 del Gp d’Italia: distrutta la Ducati | VIDEO

SportFair

E’ iniziata una nuova giornata di lavoro in pista al Mugello. I piloti della MotoGP sono in pista per la terza sessione di prove libere del GP d’Italia, a caccia di un posto per la Q2 di questo pomeriggio. Le FP3 sono iniziate male per Pecco Bagnaia: il torinese della Ducati è stato protagonista di una caduta in curva 12, al Correntaio.

Uno scivolone a tutta velocità per Bagnaia che fortunatamente si è subito rialzato, correndo per poter tornare il prima possibile ai box per salire su una nuova moto e riprendere la sessione. E’ andata peggio invece alla moto: la Desmosedici dell’italiano è finita a tutta velocità contro le barriere, distruggendosi.