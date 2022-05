Bandiera rossa al Mugello: brutta caduta per Marquez in qualifica, a fuoco la sua Honda | VIDEO

SportFair

Bandiera rossa nelle qualifiche del Gp d’Italia di MotoGP. La Q2 al Mugello è iniziata con un brutto incidente: Marc Marquez, autore di un’ottima prestazione in Q1, che gli ha permesso di accedere alla fase successiva delle qualifiche, è stato protagonista di un terribile highside in curva 2. Marquez è stato catapultato violentemente dalla sua moto, senza riportare fortunatamente gravi conseguenze.

Marquez, infatti, si è subito alzato ed è andato verso la sua moto, rimasta ferma in pista, per cercare di spostarla, quando però questa ha preso fuoco e lo spagnolo non ha potuto fare altro che allontanarsi.