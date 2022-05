Bufera nel calcio italiano: gol regalati e calciatori immobili, presentato esposto per illecito | VIDEO

SportFair

Un nuovo scandalo ha travolto il mondo del calcio italiano. Una partita nel campionato di Eccellenza toscana ha fatto molto discutere, nel dettaglio la sfida del mini-torneo di playoff per stabilire le promosse nel campionato di Serie D. La gara nel mirino è quella fra Tau Altopascio e Figline, 5-1 il risultato finale. L’indignazione non si è scatenata solo per il risultato, bensì per le modalità dei gol.

La situazione

In questo torneo vengono promosse le prime due classificate. In caso di arrivo di tutte e tre le squadre a pari punti, viene direttamente promossa la prima, mentre le altre due spareggiano.

Prima della sfida incriminata la classifica recitava: Figline 5, Livorno 4, Tau 1. Con il risultato di 5-1 a favore del Tau la classifica è così cambiata: Figline 5, Tau 4, Livorno 4.

La sfida tra Tau e Figline è finita nel mirino a causa degli ultimi due gol realizzati dai padroni di casa in circostanze considerate sospette. Il Figline certo ormai di una sconfitta sul risultato di 3-1, avrebbe “regalato” altri due gol alla squadra avversaria. Perché? Il Figline si sarebbe aggrappato all’unica chance per restare ancora in corsa per la promozione: quella di obbligare il Livorno a vincere nel prossimo match contro il Tau.

Grazie al 5-1 sul Figline, il Tau ha ora una differenza reti migliore, +2 contro il +1 del Livorno e il -3 del Figline: questa situazione spinge il Livorno a scendere in campo per la vittoria nella gara in programma domenica 15 maggio. In caso di parità ad essere promosso sarebbe il Tau con lo spareggio Livorno-Figline.

Il Figline dunque, con quel comportamento, ha puntato tutto sulla vittoria del Livorno per ottenere la promozione: così la classifica finale sarebbe Livorno 7, Figline 5, Tau 4 e i fiorentini conquisterebbero il pass per la categoria superiore insieme ai livornesi.

Furiosa la reazione del presidente del Livorno, Paolo Toccafondi: “sono stato a vedere Tau-Figline: in 40 anni non avevo mai assistito a nulla di simile. Per questo, insieme alla società lucchese, abbiamo presentato un esposto alla Lega competente e alla procura federale: i comportamenti tenuti in campo dal Figline, secondo noi, possono configurare l’ipotesi di illecito compiuto ai danni del Livorno”.