Botto di Perez nel finale, Leclerc in pole position a Monaco! Secondo Sainz, poi le Red Bull

Grandissime emozioni a Monaco, si sono concluse le qualifiche per il nuovo appuntamento della Formula 1. Continua il grande duello tra Ferrari e Red Bull, le ultime gare sono state a favore di Max Verstappen che si è portato in testa alla classifica generale anche grazie al ritiro di Leclerc nel GP di Spagna. Il ferrarista si conferma molto competitivo, in ripresa anche Sainz. In corsa per la vittoria anche Perez e, ovviamente, Verstappen. In grossa difficoltà le Mercedes.

Nelle Q1 incidente per Tsunoda e bandiera rossa. Il miglior tempo è di Leclerc davanti a Sainz. Eliminati Albon, Gagly, Stroll, Latifi e Zhou. Nelle Q2 ancora Leclerc in testa, poi Perez e Sainz. Eliminati Tsunoda, Bottas, Magnussen, Ricciardo e Schumacher.

Nel finale incidente di Perez, bandiera rossa e qualifiche concluse in anticipo. Leclerc in pole, poi Sainz, Perez e Verstappen.

1ª fila: 1. Leclerc, 2. Sainz

2ª fila: 3. Perez, 4. Verstappen

3ª fila: 5. Norris, 6. Russell

4ª fila: 7. Alonso, 8. Hamilton

5ª fila: 9. Vettel, 10. Ocon