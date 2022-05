I Celtics in Finale NBA dopo 12 anni! Miami Heat ko in Gara-7

SportFair

I Boston Celtics in festa! Jayson Tatum e Jaylen hanno portato la squadra di Boston alle Finali NBA, battendo in Gara-7 i Miami Heat. Era dal 2010 che Boston non staccava il pass per la finale: i Celtics avranno adesso la possibilità di aggiungere un nuovo trofeo alla loro collezione.

La squadra di Boston, infatti, è, a pari merito con i Lakers, la squadra col maggior numero di campionati NBA vinti: entrambi i team hanno vinto 17 titoli, ma l’ultima volta dei Celtics risale al 2008.

Tatum ha trascinato alla vittoria i Celtics, andando a referto con 26 punti, in un match terminato 100-96 alla FTX Arena.