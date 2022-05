Bologna, Mihajlovic torna in campo: le prime FOTO dopo l’uscita dall’ospedale, grigliata della squadra

SportFair

Sinisa Mihajlovic torna a guidare il Bologna. Ottime notizie per l’allenatore serbo, le condizioni di salute sono migliorate dopo l’ultimo ricovero. Il tecnico ha affrontato una nuova fase della leucemia. Mihajlovic è sempre stato al fianco della squadra e il gruppo ha risposto presente: nelle ultime partite sono arrivati i pareggi contro Milan, Juventus e Roma e la vittoria contro l’Inter.

E’ una giornata importante per Sinisa Mihajlovic, l’allenatore è tornato a guidare la squadra in vista della partita contro il Venezia. Prima della seduta odierna, l’incontro e il confronto con la squadra. I calciatori rossoblu hanno organizzato al centro tecnico una grigliata per festeggiare il ritorno del serbo. Mihajlovic è stato votato miglior allenatore del mese di aprile, il rendimento della squadra rossoblu è stato di altissimo livello.