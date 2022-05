Bologna, Mihajlovic dimesso dall’Ospedale: le ultime sulle condizioni dell’allenatore

SportFair

Arrivano buone notizie sulle condizioni di Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna costretto al ricovero in ospedale a causa del ritorno della leucemia. Il tecnico serbo non ha fatto mai mancare il sostegno alla squadra, è sempre stato al fianco del gruppo con videochiamate e indicazioni alla vigilia delle partite. La squadra ha risposto con entusiasmo e ha conquistato grandi risultati come i pareggi contro Milan, Juventus e Roma e la vittoria contro l’Inter.

Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale nella giornata di oggi, come confermato dal Bologna con un messaggio pubblicato sul profilo Twitter. “Nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali Forza Mister, siamo con te”.