Bernie Ecclestone arrestato: trovato in Brasile con una pistola

Bernie Ecclestone nei guai: l’ex patron della F1, che per un motivo o per un altro finisce sempre sotto i riflettori, è stato arrestato. Ecclestone è stato fermato in Brasile, in aeroporto, per avver portato con sè una pistola, illegalmente. L’ex numero 1 della F1 aveva in possesso una calibro 32 marca LW Seecamp, ‘intercettata’ nella sua borsa al passaggio sotto lo scanner a raggi X dei classici controlli prima di imbarcarsi. Ecclestone sarebbe dovuto salire su un volo privato per arrivare in Svizzera, ma l’imprevisto lo ha tenuto in Brasile.

La pistola è di proprietà di Ecclestone, che però ha dichiarato di non sapere che si trovasse nel suo bagaglio. Ecclestone avrebbe acquistato la pistola circa 5 anni fa, secondo quanto riportato dai media brasiliani e l’arma sarebbe stata conservata in una proprietà di San Paolo. Ecclestone, che si trovava in aeroporto con la moglie brasiliana, è stato portato nell’ufficio di polizia dell’aeoroporto e dopo aver pagato 1200 euro di cauzione è stato rilasciato ed èha potuto lasciare il Paese.