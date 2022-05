Bellerin come Dybala, l’addio ai tifosi in lacrime. E i compagni di squadra lanciano un crowdfunding | VIDEO

SportFair

La carriera di Hector Bellerin è stata sicuramente positiva, lo spagnolo si è messo in mostra con la maglia del Betis. La Liga spagnola è nella fase decisiva, nel prossimo weekend si giocherà l’ultima giornata. Nel 37esimo turno proprio il Betis ha ipotecato la qualificazione alla prossima Europa League, davanti al pubblico amico è arrivata la vittoria contro il Granada sul risultato di 2-0, la doppietta di Juanmi è risultata decisiva. La stagione del Betis è stata nel complesso molto positiva, la squadra ha collezionato 64 punti in 37 partite, conquistando ben 19 vittorie.

Un punto di riferimento della squadra è stato Hector Bellerin, calciatore di grande esperienza. E’ un esterno destro in grado di giocare come terzino ma anche in posizione più avanzata. E’ cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal, poi l’esordio in prima squadra. Si è dimostrato ben presto un punto di riferimento, dentro e fuori dal campo. In carriera solo una breve parentesi in prestito al Watford, il 31 agosto è passato in prestito al Betis.

Il suo futuro è ancora tutto da decidere, il passaggio in Spagna si è concretizzato in prestito secco. Secondo il regolamento, dunque, il calciatore tornerà all’Arsenal al termine della stagione. Contro il Granada è andata in scena l’ultima partita di Bellerin davanti al pubblico amico, il calciatore è scoppiato in lacrime in un episodio che ha ricordato molto quello di Dybala con la Juventus. Il Betis non può permettersi l’acquisto di Ballerin, dal punto di vista economico.

La squadra ha così deciso di proporre un… crowdfunding. La proposta è stata lanciata dall’attaccante Borja Iglesias attraverso i profili social ed è stato taggato anche un altro calciatore, l’attaccante Aitor Ruibal. La volontà consiste in un finanziamento collettivo per permettere al Betis di acquistare il cartellino di Bellerin.