Balotelli accusato di stupro, così l’avvocato e la ragazza gli chiesero 100 mila euro: “voglio una Ferrari gialla e una blu”

Mario Balotelli è stato protagonista di una stagione positiva. L’attaccante italiano è tornato su ottimi livelli e si è messo in mostra con la maglia dell’Adana. Il futuro è tutto da decidere, diversi club si sono messi già in fila per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante mentre sembra da escludere un ritorno nel campionato italiano. Negli ultimi anni è stato costretto ad affrontare una situazione che non riguarda il campo.

Balotelli era stato accusato da una ragazza di violenza sessuale, adesso sono emersi nuovi dettagli. Una 20enne di Bassano del Grappa avrebbe chiesto 100 mila euro in cambio del silenzio e per non denunciarlo. Poi si era comunque recata in Procura a Brescia per denunciare l’episodio. E’ quanto riporta il ‘Corriere della Sera’. E’ stato pubblicato il contenuto di alcune intercettazioni che vedono protagonisti la ragazza e il suo avvocato.

Secondo le procure di Vicenza e Venezia i due sarebbero responsabili di tentata estorsione. Secondo quanto riportato nelle chat e nelle conversazioni il legale avrebbe avuto in programma di comprare due Ferrari, con i soldi ricevuti da Balotelli.

La vicenda risale al 2017, quando la giovane all’epoca 17enne e il calciatore si sono incontrati a Nizza. Poco tempo dopo la ragazza avrebbe chiesto 100 mila euro a Balotelli in cambio del silenzio. Secondo l’accusa l’avvocato sarebbe stato convinto di riuscire a portare a casa la somma richiesta, progettando acquisti futuri. In alcune telefonate la ragazza avrebbe raccontato a un’amica i dialoghi con l’avvocato, con il consiglio di riferire a Belotelli di aver avuto un trauma e di non riuscire più a frequentare la scuola.

Nel settembre 2017, l’avvocato avrebbe raccontato tutto in una conversazione telefonica con una collega. “Abbiamo registrato per 20 minuti. Adesso voglio una Ferrari gialla e una blu. Abbiamo fatto cento prove, la ragazza è un’attrice nata”. Balotelli si è costituito parte civile e avrebbe chiesto 150 mila euro di danni.