Ancelotti pazzo di gioia! I tifosi immortalano un momento esilarante: il balletto di Carletto con i giocatori | VIDEO

Sabato sera il Real Madrid ha conquistato la sua 14ª Champions League. La squadra guidata da Carlo Ancelotti ha battuto il Liverpool nella finalissima allo Stade de France, grazie ad una rete di Vinicius. Una gioia immensa per tutto il Real Madrid, per i giocatori, lo staff e, ovviamente, per il tecnico italiano.

A fine partita tutti hanno festeggiato in campo, avvicinandosi ai loro tifosi in tribuna. Le telecamere, però, si sono fatti sfuggire un momento davvero speciale, divertente ed esilarante. Dopo il successo un gruppo di giocatori del Real Madrid ha iniziato a ballare a bordo campo, sotto la curva, Ancelotti si è avvicinato e ha iniziato a ballare con loro, imitandoli nelle mosse e nei movimenti.

Noway Carlo Ancelotti is so wholesome 🥹😍 pic.twitter.com/UiR08IbHln — TeamMadridCF (@TeamMadridCF) May 29, 2022