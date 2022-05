Spettacolo Bagnaia al Mugello! E’ trionfo italiano, Quartararo deve arrendersi

SportFair

Che spettacolo al gran premio d’Italia di MotoGP, i piloti italiani sono stati protagonisti al Mugello. Il nuovo appuntamento ha fornito nuove indicazioni anche per la classifica generale, Bagnaia ha riscattato l’ultimo gran premio e si è rilanciato anche per il titolo. In grande spolvero anche Quartararo, il francese è stato autore di una partenza ottima. Di Giannantonio, come da pronostico, è crollato con il passare dei giri, in rimonta Bastianini. Ultima gara per Marc Marquez, lo spagnolo sarà costretto ad una nuova operazione e il pensiero è rivolto alla prossima stagione.

In avvio Di Giannantonio riesce a mantenere la prima posizione, bene anche Luca Marini e Bezzecchi. I tre piloti si scambiano la vetta della classifica, poi lo scatto proprio di Bezzecchi. Poi Bagnaia decide di salire in cattedra, il pilota della Ducati sorpassa tutti e si porta in testa alla classifica. Si concretizza anche la rimonta di Quartararo, il francese supera Bezzecchi e Marini e si porta al secondo posto. A 10 giri dal termine brutta caduta di Bastianini che complica la corsa al titolo. Bagnaia scappa e controlla fino al traguardo, al secondo posto si conferma Quartararo con grande margine sui rivali. Terzo Espargaro, poi Zarco, Bezzecchi e Marini.

Le dichiarazioni

Bagnaia: “incredibile. Ringrazio tutti per il lavoro svolto. Siamo stati forti anche settimana scorsa, ma poi abbiamo avuto un po’ di sfortuna. Sono felicissimo di aver vinto a casa davanti a nostri tifosi, è una sensazione bellissima”.

Quartararo: “la migliore gara di tutta la mia carriera. Ho fatto un’ottima partenza, la migliore. Ho fatto dei sorpassi, poi sono stato superato, poi perdevo il posteriore, avevo le Ducati davanti, ma ce l’ho fatta. Prima della gara mi sono detto che non avevo nulla da perdere, sapevo che il passo non era sconvolgente, abbiamo fatto delle modifiche e sono state giuste. Oggi in Francia è la festa della mamma e la voglio salutare, ci vediamo stasera”.

Espargaro: “il Mugello è sempre il Mugello ed è sempre speciale correre qui. Inoltre si tratta della gara di casa per il mio team per cui ho provato a dare davvero tutto quello che avevo. Peccato per le qualifiche deludenti di ieri che mi hanno costretto a partire più indietro del previsto. Non penso che il mio passo fosse molto più lento di quello di “Pecco” e Quartararo, ma avrei dovuto essere ancor più aggressivo nei sorpassi. Sono contento del podio, ma oggi volevo qualcosa di più”.