Atalanta, che bella sorpresa: Ilicic torna tra i convocati dopo 4 mesi

L’Atalanta si gioca le ultime chance di qualificazione in Europa, nell’ultima partita la squadra di Gasperini dovrà vedersela in casa contro l’Empoli con un solo risultato a disposizione: la vittoria. La seconda parte di stagione dei nerazzurri non è stata di certo positiva, la squadra ha pagato qualche infortunio di troppo e una condizione fisica pessima.

C’è una bella notizia in vista della partita contro l’Empoli. Nella lista dei convocati torna Josip Ilicic, a distanza di quattro mesi dall’ultima volta. Lo sloveno sta attraversando un momento difficile dal punto di vista personale e la decisione è stata quella di mettere da parte per un po’ il calcio. Il contratto di Ilicic con l’Atalanta è in scadenza nel 2023, ma potrebbe essere comunque l’ultima partita con la maglia nerazzurra. Sono in corso valutazioni sul futuro del calciatore e non è da escludere un addio definitivo.