Paura Araujo, crolla a terra dopo lo scontro con un compagno: trasportato in ospedale in ambulanza | VIDEO

Il Barcellona continua l’ottimo momento di forma, i blaugrana sono scesi in campo nella partita della Liga spagnola contro il Celta Vigo, la gara si è conclusa sul risultato di 3-1. La squadra di Xavi consolida il secondo posto in classifica, nella seconda parte di stagione è stata protagonista di un rendimento di altissimo livello. Il Barcellona si è portato subito sul 2-0 con i gol di Depay e Aubameyang, poi il tris sempre dell’ex Arsenal. Il gol della bandiera degli ospiti è stato realizzato da Aspas.

Si sono registrati momenti di grande paura, esattamente al 68′. I compagni di squadra Gavi e Araujo si sono scontrati e il difensore uruguaiano ha avuto la peggio. Araujo è rimasto a terra a lungo ed è stato immediato l’intervento dei medici. Sul campo è entrata addirittura l’ambulanza ed il calciatore è stato trasportato in ospedale. Lo scontro con la testa è stato violentissimo. “Ronald Araujo ha subito una commozione cerebrale”, è l’ultimo aggiornamento del Barcellona.

🙏Sending our best wishes to Ronald Araújo after he was taken away in an ambulance after a clash of heads. pic.twitter.com/paph5Vq3jH

— Football matters TV (@FMTV22) May 11, 2022