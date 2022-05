Andy Carroll, l’addio al celibato è bollente: la FOTO a letto mette nei guai l’attaccante

SportFair

Andy Carroll riesce a scatenare sempre motivi di grande discussione, dentro e fuori dal campo. L’attaccante gioca attualmente nel West Bromwich e nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Newcastle, Liverpool, West Ham e Reading. Adesso è finito sulle prime pagine dei principali quotidiani inglesi per una situazione fuori dal campo.

L’attaccante ha festeggiato a Dubai l’addio al celibato e, secondo il tabloid Sun, su Snapchat sono state pubblicate alcune foto di Carroll in un letto in compagnia di una manager di un bar, il tutto a due settimane dalle nozze.

I dettagli sono stati svelati dai diretti interessati: “era dopo una festa, siamo andati al suo hotel, eravamo io, Andy e una mia amica. Non ho dormito con lui, eravamo in tre in stanza. Abbiamo bevuto tutto il giorno e tutta la notte, eravamo tutti ubriachi, siamo andati nella sua suite, abbiamo messo un po’ di musica, poi lui è andato a letto e si è addormentato. Sono rimasto lì con la mia amica e abbiamo fatto la foto per scherzare. Non è successo niente di sessuale, era solo un po’ di presa in giro”, ha detto Taylor Jane Wilkey.