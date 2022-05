Allarme in casa Liverpool: Salah si infortuna a 14 giorni dalla finale di Champions League

SportFair

Pessime notizie per il Liverpool. Nonostante i festeggiamenti per la splendida vittoria ai rigori contro il Chelsea in FA Cup, Klopp è in allarme per le condizioni di Salah. Il calciatore egiziano si è infortunato a 14 giorni dalla finale di Champions League contro il Real Madrid.

Salah è rimasto disteso a terra al 32′ ed è stata necessaria la sostituzione: al suo posto è entrato Diego Jota. L’egiziano avrebbe accusato un problema all’inguine e ha potuto lasciare il campo da gioco da solo, scortato dagli assistenti.