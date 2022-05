Aleix Espargaro vola nel warm up di Le Mans, risale Quartararo in Francia

SportFair

E’ appena terminato il warm up del Gp di Francia. I piloti della MotoGP sono tornati in pista dopo la giornata intensa di ieri per sistemare gli ultimi dettagli in vista della gara di questo pomeriggio. Sotto un cielo grigio, il più veloce in pista è stato Aleix Espargaro, sull’Aprilia: alle spalle dello spagnolo si è piazzato il padrone di casa e campione del mondo in carica Fabio Quartararo, seguito da Nakagami e Martin. Più lontano il poleman Bagnaia, solo 13°, mentre Miller ha chiuso al sesto posto, davanti a Zarco e Bastianini. 12° tempo infine per Marc Marquez.