Fenomeno Alcaraz, surclassa Zverev e trionfa a Madrid: vittoria nettissima in due set

Carlos Alcaraz è sempre più impressionante. Dopo aver superato Djokovic in semifinale, lo spagnolo ha vinto senza problemi in finale contro Zverev e ha conquistato il torneo di Madrid. il 19enne si conferma in forma eccezionale, ma soprattutto dotato di un talento enorme. Zverev è un ottimo giocatore ma non è mai riuscito a mettere in difficoltà l’avversario.

L’inizio di partita è equilibrato con il tedesco protagonista di buone giocate. Sul 3-2 Alcaraz piazza il break decisivo e chiude sul punteggio di 6-3. Nel secondo set Zverev non ha la forza di reagire e la vittoria finale non è stata mai in discussione. Lo spagnolo conquista addirittura tre break e chiude 6-1. Una vittoria schiacciante in poco più di un’ora.