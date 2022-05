Colpo di scena Alcaraz dopo il trionfo a Madrid: “rinuncio a Roma, a Parigi al 100 per cento”

SportFair

Carlos Alcaraz ha conquistato un altro risultato eccezionale, lo spagnolo ha vinto anche il torneo di Madrid. La partita contro Zverev non è stata mai in discussione e ha messo in evidenza le qualità del 19enne.

Al termine della finale è arrivato un annuncio, un po’ a sorpresa: Alcaraz non disputerà gli Internazionali di Roma per preparare al meglio il Roland Garros in programma sulla terra rossa di Parigi dal 22 maggio al 5 giugno.

“Credo che a Roma non andrò, dovrò esser concentrato al 100% su Parigi. Vista la condizione della mia caviglia e del mio piede, preferisco rinunciare e recuperare per arrivare al meglio al Roland Garros che è speciale per me, perché l’anno scorso è stato il primo Grande Slam nel quale sono riusciti ad arrivare al terzo turno e a giocare a un buon livello. Quest’anno le persone pensano che sia uno dei favoriti per vincere. Non sento la pressione, ma sono motivato”, sono le dichiarazioni a Tve.