Al Giro d’Italia ancora montagne! Percorso e altimetria della 17ª tappa, da Ponte di Legno a Lavarone

Il Giro d’Italia sta piano piano volgendo al termine. Mancano ormai poche tappe alla conclusione della Corsa Rosa, che domenica arriverà a Verona, ma si tratta di quelle decisive e più intense.

Oggi i corridori pedaleranno per 168 km nella 17ª tappa, con un dislivello di 3730 m da Ponte di Legno a Lavarone: una nuova frazione di montagna divisa in due parti. Partenza all’insù verso il Passo del Tonale seguita da un tratto di oltre 70 km sempre sostanzialmente in discesa attraverso le valli di Sole e di Non. Superato l’Adige si scala la salita di Palù di Giovo passando nella Valle di Mocheni per raggiungere Pergine Valsugana. Le due salite finali sono il Valico del Vetriolo lungo e pedalabile (7% medio circa) e la salita del Menador (Kaiserjägerstrasse) con tratti stretti, gallerie intagliate e pendenze sempre oltre il 10%. Scollinato Monterovere pochi chilometri ondulati portano all’arrivo. Dopo il GPM la strada scende poco per salire fino a 4 km dall’arrivo. Discesa veloce e ampia per gli ultimi 700 m tutti leggermente a salire. Linea di arrivo su asfalto.