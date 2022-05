‘Akapo’ chino, il calciatore del Cadice pubblica la FOTO impressionante del piede: l’intervento killer di Hazard

SportFair

Anche la Liga spagnola è entrata ormai nella fase decisiva. Si è conclusa la 37esima giornata di campionato, la stagione è ormai agli sgoccioli. Una partita interessante è stata quella tra Cadice e Real Madrid, decisiva soprattutto per l’obiettivo salvezza dei padroni di casa. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1: vantaggio della squadra di Ancelotti con Mariano Diaz, pochi minuti più tardi il pareggio di Sobrino. Nel secondo tempo Negredo ha sbagliato un calcio di rigore. Il Cadice è ancora in lotta per la salvezza, si giocherà la permanenza nell’ultimo turno.

Un episodio ha fatto molto discutere: un fallo di Hazard su Carlos Akapo. Il belga è stato protagonista di un brutto intervento con il piede a martello, il centrocampista del Cadice ha riportato una ferita al piede. Akapo ha pubblicato sui social la FOTO con le condizioni preoccupanti del piede: è gonfio, scuro nella parte centrale e con un taglio profondo. Il calciatore del Cadice sarà costretto a rimanere lontano dal campo per alcune settimane, gli esami hanno evidenziato una frattura. La stagione è ormai finita.