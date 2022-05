A Monte-Carlo non si gira più il giovedì: eliminato lo stop del venerdì

SportFair

E’ tutto pronto a Monaco, a casa di Charles Leclerc, per un nuovo round della stagione 2022 di Formula 1. I piloti si sfideranno domenica in pista al Gp di Monte-Carlo, che regalerà uno spettacolo unico. Il weekend di gara di quest’anno ha subito delle variazioni: solitamente, infatti, le prime due sessioni di prove libere si disputavano il giovedì, mentre il venerdì non vi era attività in pista.

Quest’anno, invece, il programma del fine settimana segue lo stesso ordine degli altri round della stagione, con le prove libere al venerdì. Perchè questo cambiamento? In passato il Gp di Monaco si correva nel weekend dell’Ascensione e nel venerdì si teneva una processione per le strade del Principato e, per questo motivo, non vi era attività in pista.

La processione non si svolge da anni ormai, ma la Formula 1, per non stravolgere le abitudini del pubblico e non bloccare il traffico in città per due giorni consecutivi, aveva deciso di mantenere il tradizionale programma. Quest’anno, però, è arrivato il momento di cambiare programmazione:

La decisione di eliminare il giovedì in pista è stata presa dalla Formula 1 nell’ottica di condensare i weekend a causa delle tante gare previste in calendario, e dunque le interviste ai piloti sono state programmate al venerdì mattina, con le PL1 alle 14.00 e le PL2 alle 17.00. Questa scelta permetterà ai team una migliore organizzazione, dato che per la terza volta nella storia (come accaduto anche nel 2010 e 2011) si arriverà a Monte Carlo appena una settimana dopo la corsa precedente.

Ma non sarà un giovedì senza il rombo dei motori nel Principato: nel pomeriggio scenderanno in pista FIA Formula Regional by Renault, Porsche Supercup e Formula 2 per le tre sessioni di prove libere.