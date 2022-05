5+1, sui social il dolce annuncio di Ciro Immobile e Jessica Melena: la famiglia si allarga | VIDEO

SportFair

Jessica Melena e Ciro Immobile hanno condiviso con tutti i loro follower sui social una dolcissia notizia: la famiglia del calciatore della Lazio si allarga.

Dopo Michela, Giorgia e Mattia, è in arrivo un altro bebè in casa Immobile. “5+1”, con questa didascalia e con un dolcissimi video sui social, Ciro e Jessica hanno annunciato che diventeranno genitori per la quarta volta.

La moglie di Immobile, che spesso risponde alle domande curiose dei suoi fan, non ha mai escluso la possibilità di un altro figlio. Amanti dei bambini e della famiglia numerosa, Jessica e Immobile hanno deciso di avere un altro figlio.

Dolcissime le reazioni dei 3 piccoli, felicissimi ed increduli.