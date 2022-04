Tragedia nel mondo del wrestling: Toro Bill Jr stroncato da un infarto a 35 anni

SportFair

Tragedia nel mondo del wrestling: il lottatore Toro Bill Jr è morto all’età di 35 anni per attacco cardiaco poche ore dopo essersi esibito in uno spettacolo.

La star messicana di wrestling è stato protagonista di una spettacolare esibizione per i fan all’Arena Puebla nella giornata di lunedì, ma poco dopo il World Wrestling Council ha dato il triste annuncio: “CMLL si unisce al dolore che travolge la famiglia in lotta a causa del sensibile luchador della morte Toro Bill Jr, che ha avuto una carriera eccezionale nell’arena di Puebla. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e solidarietà alla sua famiglia e ai suoi amici per questa perdita irreparabile. Riposa in pace”.

Toro Bill Jr era un lottatore popolare nel circuito luchador nello stato di Puebla ed è stato coinvolto in numerosi attacchi alla Lucha Libre Arena dove, secondo quanto riferito, ha subito un infarto lunedì. Ha preso parte al secondo combattimento della notte, con rapporti che affermavano che sarebbe morto a seguito di un infarto poche ore dopo, ma la causa del decesso non è stata ancora confermata.