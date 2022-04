West Ham-Burnley interrotta: paura per Ashley Westwood, lascia il campo con l’ossigeno | VIDEO

SportFair

E’ in corso la giornata di Premier League, sono in campo West Ham e Burnley in una partita molto importante per la qualificazione in Europa e per la salvezza. Il campionato inglese continua a regalare spettacolo, la stagione è entrata nella fase decisiva.

Nel frattempo paura durante il match. Ashley Westwood lascia lo stadio di Londra in barella e con l’ossigeno dopo aver subito un grave infortunio, al suo posto è entrato Josh Brownhill. Il calciatore sta bene, ma si preannuncia uno stop lunghissimo. Anche gli avversari, sconvolti, sono scoppiati in lacrime.