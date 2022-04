Inizio complicato per Hamilton, Villeneuve non ha dubbi: “potrebbe ritirarsi a stagione in corso”

SportFair

La stagione 2022 di Formula 1 non è iniziata col piede giusto per Lewis Hamilton: il britannico della F1 ha ottenuto un solo podio, per poi affrontare gare al limite del disastro. Ad Imola, Hamilton è stato doppiato e ha chiuso al 13° posto la sua gara.

Un risultato deludente, che si aggiunge agli altri già accumulati e che potrebbe spingere Hamiltona scelte drastiche, come affermato da Jacques Villeneuve. L’ex pilota di F1, infatti, ha messo in dubbio la permanenza di Hamilton nel circus, già a partire dalla stagione in corso: “sarà ancora lì tra due o tre anni? Arriverà alla fine di questa stagione? Non puoi vedere nella testa di qualcuno. Puoi essere depresso o non essere in grado di affrontare il fatto di non vincere più. Allora forse è il momento di decidere che la vita è migliore senza correre. Siamo stati sorpresi in passato, è successo che i campioni a volte ne hanno semplicemente avuto abbastanza“, ha affermato nella sua rubrica di F1.

Villeneuve si è poi concentrato sulla Mercedes, sulle difficoltà interne che si potrebbero creare, avendo Russell che riesce ad ottenere risultati discreti e migliori rispetto a Hamilton: “il messaggio radio di Toto Wolff dopo la gara la dice lunga. Non era rivolto solo ad Hamilton ma al mondo intero. Un brutto risultato per Russell non genera critiche, ma per Hamilton sì. Questo è il rischio di avere una tale megastar nella tua squadra. Hamilton non era nel giusto ritmo dall’inizio di questo fine settimana. Inoltre non sembrava abbastanza aggressivo, come se non potesse combattere. Una grande star come questa è grandiosa se vinci, ti dà molta visibilità. Ma se non vince, il contraccolpo è molto più grande. Un campione non ha il diritto di non essere competitivo“, ha concluso.