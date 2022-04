Semafori spenti a Portimao: Suzuki show al via! Il video della partenza del Gp del Portogallo di MotoGP

SportFair

E’ iniziato il Gp del Portogallo di MotoGP. I piloti della categoria regina si sono schierati in griglia di partenza e, allo spegnimento dei semafori, sono partiti per la gara portoghese. Sul circuito di Portimao JOan Mir si è subito preso la testa della corsa, seguito da un ottimo Quartararo e da Jack Miller. E’ scivolato in quarta posizione invece il poleman Zarco, seguito da Alex Marquez e Miguel Oliveira.

Partenza spettacolare per la Suzuki: mentre Mir si prendeva la testa della corsa, il suo compagno di squadra Rins è riuscito a rimontare dalla 23ª alla 10ª posizione.