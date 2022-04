Ottimo scatto di Leclerc, fuori Sainz: il VIDEO della partenza del GP d’Australia

SportFair

Semafori spenti a Melbourne, dove questa mattina alle 7 è iniziato il Gran Premio d’Australia di Formula 1. Charles Leclerc è stato autore di un’ottima partenza, così come anche Lewis Hamilton, che al via ha guadagnato ben 2 posizioni, portandosi al terzo posto alle spalle del monegasco della Ferrari e di Max Verstappen.

Gp d’Australia amaro invece per Carlos Sainz: lo spagnolo della Ferrari, partito dalla 9ª casella in griglia, è uscito al terzo giro. Sainz è finito fuori pista, sulal ghiaia della esse veloce, dopo aver cercato di attaccare Mick Schumacher all’esterno ed è stato costretto al ritiro. A causa dell’incidente di Sainz i piloti hanno effettuato un giro in regime di Virtual Safety Car e poi 3 in regime di Safety Car.

