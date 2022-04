Bene le Ducati al via ad Austin: la partenza del Gp delle Americhe | VIDEO

SportFair

Semafori spenti ad Austin: il Gp delle Americhe di MotoGP è iniziato. Ottima partenza delle Ducati, che già ieri in qualifica hanno dominato, con Jack Miller che si è portato in testa alla corsa, seguito da Jorge Martin. Terzo Enea Bastianini, che si lascia alle spalle Pecco Bagnaia.

Partenza complicata per Marc Marquez che, partito dalla 9ª posizione in griglia, è scivolato indietro ed è costretto ad una gara in rimonta.