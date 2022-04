Vicenza-Lecce interrotta, tensione sugli spalti dopo il gol: colpito il portiere Contini | VIDEO

Momenti di grandissima tensione nel campionato di Serie B. Sono in corso le partite della 37esima giornata del torneo cadetto, sono in arrivo i verdetti.

La classifica è guidata dal Lecce, una squadra protagonista di una stagione molto importante, la compagine di Baroni è impegnata sul campo del Vicenza, in lotta per evitare la retrocessione. Al 69′ la gara si è sbloccata con un gol di Strefezza, esultanza sopra le righe dei tifosi ospiti che hanno fatto esplodere petardi, due calciatori del Vicenza sono crollati a terra. Il portiere Contini è stato costretto al cambio.

Per chi se lo stesse chiedendo: al Vicenza serve la vittoria contro il Lecce per salvarsi. Dopo che il Lecce ha segnato il gol del vantaggio, il portiere Contini del Vicenza ha finto di essere stato colpito da un petardo, facendo una sceneggiata per fare interrompere la partita. https://t.co/xZX2OVCuon pic.twitter.com/L8j2lx3JWn

— Jasmine 🧠 (@jasintimee) April 30, 2022