Vettel sanzionato per aver guidato uno scooter in pista a Melbourne: la decisione dei commissari

Esordio complicato per Sebastian Vettel. Dopo le assenze nelle prime due gare della stagione a causa del Covid, il tedesco dell’Aston Martin ha iniziato in maniera insolita il suo Mondiale 2022.

Oggi, nelle Fp1 del Gp d’Australia, Vettel è stato costretto ad abbandonare la sua monoposto a causa di un principio di incendio, da lui stesso spento con l’estintore. Subito dopo, il tedesco, per tornare ai box, è salito a bordo di uno scooter, che ha guidato in pista a Melbourne.

Per questo motivo Vettel è finito sotto investigazione e ha ricevuto una multa di 5000 euro. La sanzione è dovuta al fatto che Vettel non avrebbe aspettato che il marshall salisse in sella con lui e, senza autorizzazione, si è recato ai box guidando in pista anzichè seguire il percorso designato. Vettel è quindi colpevole di aver violato l’articolo 26.7 del regolamento, secondo il quale i piloti non possono stare in pista nei 5 minuti successivi al termine della sessione.