Vettel tuttofare! Prima spegne l’incendio sulla sua Aston Martin, poi torna ai box in scooter: sotto investigazione | VIDEO

Sono andate in scena le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Australia di Formula 1. La Ferrari si è subito resa protagonista, ma a diventare virale sui social è una scena che riguarda Sebastian Vettel. Il tedesco dell’Aston Martin, infatti, ha avuto un imprevisto con la sua monoposto, dove si è registrato un principio di incendio.

Vettel, al suo esordio stagionale dopo il forfait forzato nei primi due Gp dell’anno a causa del Covid, è sceso dalla sua macchina e, con un estintore, ha spento l’incendio. Non sapendo poi come tornare ai box, ha preso un prestito uno scooter e ha fatto una vera e propria sfilata in pista, salutando tutto il pubblico australiano.

Un gesto che, però, costa caro a Vettel: il tedesco, infatti, è sotto investigazione per essere entrato in pista senza autorizzazione.

“Sono sorpreso di sentire che sono sotto investigazione. In quel momento ho chiesto se l’auto sarebbe venuta a prendermi e non avendo avuto risposta, ho avuto il permesso di usare lo scooter“, ha affermato Vettel.

This is the most iconic end to a practice session we can remember 😅#AusGP #F1 pic.twitter.com/4jPlAZotzd

— Formula 1 (@F1) April 8, 2022