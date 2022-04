Max Verstappen si butta nel mondo degli eSports e non solo: lanciato il suo team, nasce Verstappen.com Racing

SportFair

Max Verstappen, il campione del mondo di Formula 1, ha ufficialmente lanciato “Verstappen.com Racing” come la forza combinata composta da tutte le iniziative di corsa supportate da Verstappen.com, la piattaforma ufficiale di Max Verstappen. Verstappen.com Racing è una nuovissima iniziativa, alimentata dalla passione per le corse che Max Verstappen ha inconfondibilmente ed è pienamente supportata da Red Bull, come parte dello stretto rapporto tra Max e Red Bull.

A partire da oggi, Verstappen.com Racing ha riunito squadre di corse sia del mondo virtuale che reale. Da eventi competitivi e vincitori come la serie Virtual Le Mans, iRacing Endurance Events e molti altri, Verstappen.com Racing sarà rappresentato dal Team Redline, composto da un mix multinazionale di piloti reali e virtuali.

Nel mondo reale Jos Verstappen, che partecipa al Campionato Rally Belga, fa parte del team Verstappen.com Racing e supporterà anche Thierry Vermeulen che debutta come rookie nel campionato ADAC GT Masters. Tutte le auto, sia virtuali che reali, avranno il nuovo logo Verstappen.com Racing x Red Bull in evidenza sulla loro livrea.

Red Bull è un partner fondatore di Verstappen.com Racing e insieme hanno unito le forze, come parte della più ampia partnership tra le due parti che sottolinea la fiducia e l’impegno reciproci. Questo è visibile nel logo co-progettato, che è una combinazione di entrambe le identità del marchio

“Le corse sono sempre state la mia più grande passione nella vita, dal momento in cui sono entrato per la prima volta in un go-kart fino ad oggi. Oltre alla mia carriera in Formula 1, le corse sono ciò a cui dedico la maggior parte del mio tempo. Sono davvero felice di poter condividere con il team Verstappen.com Racing l’amore per le corse con piloti e team a cui mi sento strettamente legato. Oltre al divertimento che mi porta, posso anche condividere con loro le mie conoscenze sulle corse, il che, si spera, aiuti tutti a migliorare se stessi. Dopo aver concordato un accordo a lungo termine con la Red Bull Racing all’inizio di quest’anno, sono molto felice di far parte della famiglia Red Bull per molti anni a venire. La stretta collaborazione con Red Bull come azienda si riflette anche nel fatto che supporterà il team Verstappen.com Racing per i prossimi anni, il che mi rende molto orgoglioso. Non vedo l’ora di iniziare e continuare a spingere al massimo“, queste le parole di Verstappen.

Verstappen.com è la piattaforma ufficiale che combina tutti i contenuti, il coinvolgimento dei fan e le attività commerciali di Max Verstappen. Oltre al negozio ufficiale Verstappen e Verstappen Travel, Verstappen.com è la destinazione numero uno per tutti coloro che sono interessati a Max Verstappen e alle corse in generale ed è alimentato dalla passione per le corse di Max Verstappen.