Verso Roma-Bodo/Glimt, la rivelazione dei tifosi: alle partite venduto il brodo di salsiccia come bevanda

E’ tutto pronto nella Capitale per la sfida di ritorno di quarti di finale di Conference League tra Roma e Bodo/Glimt. I giallorossi scendono in campo consapevoli dello svantaggio, visto il ko per 2-1 dell’andata e cercheranno a tutti i costi di ribaldatare il risultato.

In attesa della sfida di questa sera spunta una rivelazione… disgustosa, riguardante alcune usanze dei norvegesi allo stadio. I fan hanno infatti svelato che allo stadio, durante le partite del Bodo viene venduta, a circa 2,50 euro, una bevanda particolare: no, non si tratta di birra, bensì di brodo di salsiccia.

Proprio così: durante le partite del Bodo i fan bevono l’acqua calda ricavata dalla cottura della salsiccia. A rivelarlo è stato Footy Scran, un account Twitter che condivide ogni giorno il cibo migliore e peggiore offerto negli stadi di tutto il mondo.