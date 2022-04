Colpo di scena al Gp d’Australia! Max Verstappen costretto al ritiro a Melbourne | VIDEO

SportFair

E’ successo di nuovo! Così come in Bahrain, primo Gp della stagione, Max Verstappen è stato costretto al ritiro anche a Melbourne, dove è in corso il Gp d’Australia.

Dopo una gara sempre tra i migliori, con un brivido a seguito della Safety Car causata da un problema alla monoposto di Vettel, con Verstappen vicinissimo a Leclerc, l’olandese è stato costretto ad alzare bandiera bianca: al 40° giro Verstappen è uscito di pista a causa di un problema alla sua monoposto. Sceso dalla vettura, l’olandese ha richiamato l’attenzione dei marshall per spegnere un principio di incendio. Per Verstappen è il secondo ritiro in tre gare in questo inizio di stagione.

“Sento odore di fluido, sembra che tutto stia bruciando”: questa la comunicazione radio di Verstappen al suo team.