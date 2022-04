GTWC Europe: Valentino Rossi finisce nella ghiaia nelle prove libere a Brands Hatch | VIDEO

La seconda sessione di prove libere a Brands Hatch del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup si è conclusa con la Mercedes al primo posto. Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello hanno chiuso in 1.21.889 davanti a Jim Pla/Jules Gounon ed a Christopher Haase/ Simon Gachet.

Quarto posto per Dries Vanthoor/Charles Weerts, davanti a Aurelien Panis/Patric Niederhauser. La sessione è stata interrotta da due bandiere rosse, la prima per l’errore del tedesco Nicolas Schöll, mentre la seconda dopo un’uscita di pista di Valentino Rossi, il Dottore è finito nella ghiaia.

Red flag. We have a MotoGP legend in the gravel.

➡️ https://t.co/mcS5TVJiiO#GTWorldChEu pic.twitter.com/2Cuiio7rRo

