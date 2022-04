Uragano Napoli contro il Sassuolo: 4 gol dopo 21 minuti e 6-1 finale

SportFair

Il Napoli si riscatta e domina in lungo e in largo contro il Sassuolo. Dopo le ultime tre partite deludenti, la squadra di Luciano Spalletti è tornata su altissimi livelli e ha disputato una gara fantastica nella 35esima giornata del campionato di Serie A. Sembra ormai troppo tardi per lo scudetto, ma il Napoli ha intenzione di conquistare il maggior numero di punti possibili e blindare il terzo posto. Brutta prestazione della compagine di Dionisi, il passo indietro rispetto alle ultime partite è stato netto.

Il risultato di 6-1 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Il Napoli mette le cose in chiaro già nei primo tempo e dopo 21 minuti si ritrova già in vantaggio di 4 gol con Koulibaly, Osimhen, Lozano e Mertens. Nel secondo tempo la squadra di Spalletti arrotonda ancora con Mertens e Rrahmani. All’87’ il gol della bandiera di Maxime Lopez. Il Napoli sale a quota 70, Sassuolo fermo a 46.