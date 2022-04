Una pistola puntata in faccia, il pugile Amir Khan minacciato: rubato un orologio da 72 mila sterline

SportFair

Spiacevole disavventura per Amir Khan: il campione di boxe è stato minacciato da due teppisti durant euna serata fuori con la moglie Faryal la scorsa moglie.

Al 35enne è stata puntata una pistola in faccia ed è stato costretto a consegnare il suo orologio ai ladri: un Franck Muller Vanguarda da 72 mila sterline, tempestato di 719 diamanti. Khan ha raccontato l’accaduto su Twitter, rassicurando tutti i fan sulle condizioni sue e della moglie.

“Mi è appena stato tolto l’orologio sotto la minaccia di una pistola a East London, Leyton. Ho attraversato la strada con Faryal, per fortuna era qualche passo dietro di me. Due uomini sono corsi da me, uno dei due mi ha chiesto il mio orologio mentre mi puntava una pistola in faccia. La cosa principale è che siamo entrambi al sicuro“, ha scritto su Twitter il campione di boxe.