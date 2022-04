Un tifoso del Bodo lancia una palla di neve a Mourinho: lo Special One non la prende bene | VIDEO

SportFair

La Roma si prepara a scendere in campo per la partita di Conference League contro il Bodo Glimt, una gara fondamentale per la stagione dei giallorossi. La squadra di Mourinho è in grande ripresa, in campionato è tornata in corsa anche per il quarto posto dopo il passo falso della Juventus contro l’Inter.

Si gioca la partita dei quarti di finale di Conference League, la Roma è una delle favorite alla vittoria finale. Il club norvegese può essere considerato la vera sorpresa della competizione, i giallorossi dovranno riscattare la pesantissima sconfitta della fase a gironi con il risultato di 6-1. Il Bodo è molto cambiato anche sotto l’aspetto tecnico, ma continua a confermarsi un avversario insidioso.

Si è registrato un episodio particolare prima della partita. L’allenatore della Roma Mourinho stava andando a salutare i tifosi norvegesi presenti al campo di allenamento, quando gli è stata lanciata contro una palla di neve. Lo Special One ha reagito particolarmente stizzito.